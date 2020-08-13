Ученые: мимика влияет на мозг человека

Они провели исследование, в ходе которого выяснили, что даже «натянутая» улыбка может поднять настроение и улучшить эмоциональное состояние.

Оказалось, что мимика влияет на миндалевидное тело мозга — область, в которой формируются различные эмоции.

«Если мы сумеем обмануть мозг, заставив его почувствовать себя „счастливым“, мы можем использовать этот механизм для улучшения психического здоровья», — поделились выводами ученые.

Стало известно, что ученые занимаются разработкой технологии, которая позволит рожать детей с определенными внешними данными. Об этом сообщил сотрудник кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно. По данным исследователей, будет возможно даже копирование внешности уже умерших людей. Себастьяно уточнил, что технологию могут запретить по этическим причинам.