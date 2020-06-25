Ученые МГУ обнаружили нервную систему «ракушки»
Научное открытие совершила ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ Елена Темерева. Биолог при помощи лазерного микроскопа изучила нервную систему морских беспозвоночных брахиопод Novocrania anomala, сообщает журнал Scientific Reports.
В результате научного исследования выяснилось, что строение нервной системы у молодых и взрослых особей различается. У вторых полностью отсутствует нервный узел — ганглий. Об этом рассказал сайт «Аргументы и факты».
Novocrania anomala это один из видов брахеопод. Древнее морское беспозвоночное было обнаружено вблизи берега Атлантического океана. Из-за двустворчатой раковины оно напоминает моллюска. В передней части животного находятся щупальца — лофофоры.
В ходе исследования выяснилось: из первоначального одного ряда «рук» беспозвоночного сформировался двойной. По словам биолога, открытие поможет узнать о причинах вымирания брахеопод. С момента появления морских животных количество видов уменьшилось в 100 раз.