Ученые Массачусетского института рассказали о синей вспышке в космосе в 2018 году

Ученые из Массачусетского технологического института рассказали, чем была спровоцирована яркая синяя вспышка в космосе в 2018 году. По их данным, причиной этого явления является излучение умирающей звезды. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature Astronomy.

Световой сигнал под названием AT2018cow, возникший в 2018 году, был несвойственен для сверхновой звезды. Его вспышка обладала куда более ярким светом, а также распространялась в разы быстрее. Специалисты подчеркнули, что такой свет мог оставить объект радиусом не больше 1000 километров и массой не более 800 масс Солнца, что характерно для нейтронной звезды или черной дыры.