Ученые: кошки положительно влияют на детей с аутизмом

По данным портала «Русская планета», у детей с питомцами снижается уровень тревожности. Кроме того, кошки помогают аутистам развивать эмпатию. Ребенок привязывается к животному и становится более внимательным.

Британские психологи также выяснили, что кошки успокаивают своих хозяев во время работы на удаленке. Животные помогают людям избавиться от стресса и поднимают настроение.

Психологи опросили около 700 владельцев кошек, которые работают из дома, чтобы узнать больше об отношениях людей с домашними животными в сложный момент.

63% опрошенных заявили, что кошки их успокаивают. 56% респондентов признали, что пушистые питомцы скрашивают им жизнь. Более половины (53%) принявших участие в исследовании рассказали, как кошки их веселят: во время работы животные могут пройтись по ноутбуку, что очень радует их хозяев и заставляет улыбнуться.