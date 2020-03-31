Ученые: коронавирус мог жить рядом с людьми долгие годы

По мнению специалистов, люди могли болеть коронавирусом многие годы. Болезнь протекала либо без симптомов, либо в легкой форме. Вирус мутировал и получил так называемые «коронаподобные белки».

С их помощью он прикрепляется к легким и вызывает пневмонию. Эта гипотеза не подтверждена научно, однако специалисты уверены, что эта версия более вероятна, нежели предположение, что коронавирус имеет рукотворное происхождение.