Ученые: коронавирус мог жить рядом с людьми долгие годы
Группа ученых из Британии, Австралии и США пришла к выводу, что коронавирус COVID-19 жил рядом с людьми на протяжении нескольких лет и только сейчас он мутировал и превратился в убийцу. Об этом сообщил «Царьград».
По мнению специалистов, люди могли болеть коронавирусом многие годы. Болезнь протекала либо без симптомов, либо в легкой форме. Вирус мутировал и получил так называемые «коронаподобные белки».
С их помощью он прикрепляется к легким и вызывает пневмонию. Эта гипотеза не подтверждена научно, однако специалисты уверены, что эта версия более вероятна, нежели предположение, что коронавирус имеет рукотворное происхождение.