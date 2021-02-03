Ученые: кофе дает бодрость на короткое время

В исследовании принимали участие две группы. Одна группа каждый день выпивала по две чашки кофе, вторая употребляла напитки без кофеина. В результате выяснилось, что сначала первые проявляли лучшие результаты в работе и были бодры, но потом весь день ощущали сонливость. Ученые сделали вывод, что кофе придает сил на короткий промежуток времени.