Ученые Йельского университета рассказали, от чего зависит ловкость рук

Ученые из Йельского университета смогли установить, от чего зависит ловкость рук. По их мнению, это связано со стабильностью пальцев, силой и гибкостью. Все это обеспечивается нейронным контролем мышц. Об этом сообщила «Экономика Сегодня» со ссылкой на Planet Today.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого попросили респондентов надавить на плоскую поверхность кончиком согнутых указательных пальцев. Во время эксперимента пальцы участников иногда сгибались.

«Классический результат механики предсказывает, что цепь стержней, соединенных суставами, называемыми механическими связями, будет изгибаться при сжатии», — отметили ученые.