Ученые извлекли из морской звезды противоопухолевые вещества

По данным издания, извлеченные вещества обладают противоопухолевой активностью к раковым клеткам молочной железы и толстого кишечника. Специалисты обратили внимание на то, что такие вещества выполняют в организме морских звезд функцию помощника. Отмечается, что они способствуют процессу доставки питательных компонентов из пищеварительного тракта в периферийные клетки.