Ученые извлекли из морской звезды противоопухолевые вещества
Группа исследователей извлекла из морской звезды Ceramaster patagonicus четыре противоопухолевых вещества. Об этом сообщил портал Newinform.
По данным издания, извлеченные вещества обладают противоопухолевой активностью к раковым клеткам молочной железы и толстого кишечника. Специалисты обратили внимание на то, что такие вещества выполняют в организме морских звезд функцию помощника. Отмечается, что они способствуют процессу доставки питательных компонентов из пищеварительного тракта в периферийные клетки.