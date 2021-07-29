Ученые изучили влияние ковида на репродуктивную функцию мужчин

Коронавирус негативно влияет на репродуктивную систему мужчин, но со временем ее функция восстанавливается. К такому выводу пришли иранские ученые. Статья, посвященная исследованию, вышла в научном журнале Reproduction, Fertility and Development.

Группа иранских ученых во главе с Фатемехом Моханазаде Фалахи из Мешхедского университета медицинских наук изучила, как коронавирус влияет на активность сперматозоидов в течение четырех месяцев после заражения. Биологи брали анализы у 20 мужчин, переболевших ковидом средней тяжести: с поражением легких около 50%, лихорадкой, сатурацией на уровне 90-93% и с респираторными симптомами.

Подвижность сперматозоидов снижалась через 14 дней после постановки диагноза. Но спустя 120 дней она улучшилась и вернулась к норме. Другие показатели, в том числе окислительный статус спермы и целостность ДНК, тоже восстановились, но не у всех.

Ученые проследили, как менялись уровни активных форм кислорода (АФК) и малонового диальдегида (МДА) в семенной жидкости, а также оценили ее общую антиоксидантную способность (ОАС). К концу четвертого месяца АФК и МДА оставались на низком уровне, как и на 14-й день, но при этом показатели ОАС практически восстановились.

Исследователи пришли к выводу, что негативное влияние на мужскую сперму вследствие окислительного процесса к 120-му дню в целом снижается, но у некоторых пациентов эти последствия могут сохраняться и дальше, особенно в случае «длинного» ковида.