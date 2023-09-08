Наука 08 сентября 2023, 15:22 Ученые израильского Института Вейцмана создали модель человеческого эмбриона, копирующую живой организм

Читать 360tv в

Группа ученых из израильского Института Вейцмана заявила об успешном создании модели человеческого эмбриона, копирующей живой организм. Об этом сообщил «Ридус».

Им удалось воссоздать механизм и среду, являющуюся по сути самособирающейся структурой, которые основаны на плюрипотентных стволовых клетках. Она наглядно показывает процессы, которые происходят в критически важный первый месяц развития эмбриона.

Реклама

Ученые подчеркнули, что в создании модели не использовали ни яйцеклетки, ни сперматозоиды.

Авторы: