08 сентября 2023, 15:22
Ученые израильского Института Вейцмана создали модель человеческого эмбриона, копирующую живой организм
Группа ученых из израильского Института Вейцмана заявила об успешном создании модели человеческого эмбриона, копирующей живой организм. Об этом сообщил «Ридус».
Им удалось воссоздать механизм и среду, являющуюся по сути самособирающейся структурой, которые основаны на плюрипотентных стволовых клетках. Она наглядно показывает процессы, которые происходят в критически важный первый месяц развития эмбриона.
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Ученые подчеркнули, что в создании модели не использовали ни яйцеклетки, ни сперматозоиды.
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