Ученые изобрели технологию рождения детей с заданной заранее внешностью
Ученые занимаются разработкой технологии, которая позволит рожать детей с определенными внешними данными. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на сотрудника кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно.
По данным исследователей, будет возможно даже копирование внешности уже умерших людей. Себастьяно уточнил, что технологию могут запретить по этическим причинам. Есть предположение, что люди могут начать воровать генетический материал известных людей, чтобы получить ребенка, похожего на кумира.