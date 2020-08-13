Ученые изобрели технологию рождения детей с заданной заранее внешностью

По данным исследователей, будет возможно даже копирование внешности уже умерших людей. Себастьяно уточнил, что технологию могут запретить по этическим причинам. Есть предположение, что люди могут начать воровать генетический материал известных людей, чтобы получить ребенка, похожего на кумира.