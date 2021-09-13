Ученые изобрели самый мощный в мире магнит

Ученые из Массачусетского технологического института создали самый мощный в мире высокотемпературный сверхпроводящий магнит. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт института.

Испытания магнита состоялись 5 сентября. Разработка побила мировой рекорд напряженности магнитного поля, доведя ее до 20 тесла. Руководитель исследования Мартин Гринвальд заявил, что с помощью данного эксперимента получится сделать значительный прорыв в проекте постройки первой в мире термоядерной электростанции.

Температура для термоядерного синтеза должна достигать миллионов градусов. На данный момент не существует материала, способного выдержать продукты реакции. Однако в качестве альтернативы, по словам ученых, можно использовать мощное магнитное поле. Однако сверхпроводящий магнит не выдержит таких электрических нагрузок, а низкотемпературный сверхпроводящий магнит довольно громоздок и требует сложной аппаратуры для работы.

Новое устройство, которому дали название SPARC, способно достигать напряженности в 20 тесла. При этом его размер относительно небольшой -- всего пару метров в поперечнике.