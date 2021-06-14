Ученые изобрели наушники, которые определят уровень алкоголя в крови

Ученые создали наушники, которые способны измерять уровень алкоголя в крови человека. Описание изобретения было опубликовано в журнале Scientific Reports.

По словам исследователей из Токийского медицинского университета, прибор собирает данные из паров этанола, которые выделяются кожей ушей. После этого, как объяснили авторы исследования, проходят измерения.

Если прибор обнаружил в крови человека алкоголь, то загорается световой индикатор. Его яркость свидетельствует о степени концентрации спиртного.

Такие наушники, по мнению изобретателей, можно применять не только для измерения уровня спиртного в организме, но и для диагностики ряда заболеваний.

Разработан управляемый светом переключатель ингибитора киназы, влияющий на функцию биологических часов человека. Изобретение принадлежит международному научному коллективу из Нидерландов и Японии.