Наука 21 декабря 2023, 16:51 Ученые из Венского медицинского университета выяснили, что растительная диета снижает риск развития сахарного диабета

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Австрийские специалисты из Венского медицинского университета выяснили, что растительная диета, состоящая из зелени, овощей и фруктов, способна снизить риск развития диабета второго типа. Об этом написал «Ридлайф»со ссылкой на сайт sciencedirect.com.

Как уточнили «Дни.ру», такое питание не только влияет на снижение развития сахарного диабета, но и улучшает работу печени и почек.

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Исследование показало, что правильный растительный рацион снижал вероятность развития этого заболевания на 24%.