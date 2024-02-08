Наука 08 февраля 2024, 18:56 Ученые из Университетского колледжа Лондона: плавание в холодной воде облегчит симптомы менопаузы

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Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследования и выяснили, что плавание в холодной воде поможет облегчить физические и психические симптомы менопаузы. Об этом сообщил сайт journals.sagepub.com.

Специалисты установили, что холодная вода снимает стресс и головные боли. У 46,9% участниц эксперимента снизилась тревожность, еще 34,5% избавились от перепадов настроения.

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Как сообщили «Дни.ру», все женщины после плавания в холодной воде без гидрокостюмов почувствовали улучшение состояния.