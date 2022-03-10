Ученые из Университета Зигмунда Фрейда рассказали, чем сменный график вреден для здоровья

Сменный график может крайне негативно сказаться на рабочей памяти, а также скорости мыслительных процессов. Такой информацией поделилась команда ученых из Университета Зигмунда Фрейда. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Профиль».

В исследовании приняли участие 18 тысяч человек. Специалисты проверяли скорость обработки информации, рабочую память, когнитивный контроль, зрительное внимание, а также то, как быстро респонденты переключались между различными задачи. Исследователи установили, что люди, которые работают по четкому графику, гораздо лучше справляются с поставленными задачами.

Результаты исследования опубликованы в журнале в Occupational & Environmental Medicine.