Наука 21 декабря 2023, 12:18 Ученые из Университета Вирджинии выяснили, что сигнал будильника может резко повышать артериальное давление

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Американские ученые из Университета Вирджинии после проведенного исследования пришли к выводу, что сигнал будильника может резко повышать артериальное давление. Об этом написал сайт «Ридлайф», ссылаясь на medicalxpress.com.

Участникам эксперимента во время сна предложили надевать умные часы и манжеты для измерения артериального давления. Результаты показали, что вынужденное пробуждение по будильнику приводит к скачку давления на 74% выше, чем при пробуждении естественным путем, сообщило utro.ru.

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Специалисты отметили, что скачки давления по утрам опасны тем, что могут активировать симпатическую нервную систему и создавать сильную нагрузку на сердце.