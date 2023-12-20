Наука 20 декабря 2023, 16:29 Ученые из Университета Пенсильвании выяснили, что употребление чернослива предотвращает потерю костной массы

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Американские ученые из Университета штата Пенсильвания в своем последнем исследовании выяснили, что регулярное употребление чернослива предотвращает потерю костной массы у женщин в постменопаузе. Об этом рассказал «Ридлайф», ссылаясь на сайт sciencedirect.com.

По словам профессора Мэри Джейн Де Соузы, несмотря на доступность лекарств и гормональной терапии при этой проблеме, они требуют пожизненного применения и сопряжены с риском.

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Как написали «Дни.ру», в день достаточно съедать от 50 до 100 граммов чернослива.