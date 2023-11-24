Наука 24 ноября 2023, 13:58 Ученые из Университета Падуи: дети начинают учить родной язык уже в утробе матери

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Специалисты из Университета Падуи в Италии провели исследование и выяснили, что младенцы начинают учить родной язык уже в утробе матери. Об этом сообщил сайт science.org.

Ученые проанализировали активность мозга 49 младенцев в возрасте от одного до пяти дней и включали аудиоотрывки сказок на разных языках. Исследователи установили, что новорожденные нейтрально реагировали на все языки, кроме родного языка своих матерей, который они слышали еще в утробе.

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Как сообщил «Ридус», также всплеск нейронной активности у малышей сохранялся в конце аудиозаписи, когда вслед за родным языком следовал период тишины.