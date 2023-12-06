Наука 06 декабря 2023, 14:35 Ученые из университета Осло выяснили, что тренировки в воде улучшают выносливость людей с хроническими болезнями

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Высокоинтенсивные интервальные тренировки в воде HIIT (AHIIT) улучшают выносливость людей с хроническими заболеваниями. К такому выводу пришли норвежские ученые из Столичного университета Осло после проведенного исследования, написал «Ридлайф» со ссылкой на bmjopensem.bmj.com.

Речь идет о таких хронических заболеваниях, как артрит, ХОБЛ, сахарный диабет, рассеянный склероз.

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Как уточнило издание «Дни.ру», специалисты смогли оценить достоверность результатов с помощью системы GRADE. Люди, которые занимались AHIIT, имели умеренные (SMD 0,78) улучшения выносливости, по сравнению с теми, кто совсем не тренировался.