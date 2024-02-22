Наука 22 февраля 2024, 18:11 Ученые из Университета Огайо установили связь между курением кальяна и послеродовой депрессией

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Группа ученых из Университета Огайо установила, что курение кальяна до и во время беременности связано с развитием послеродовой депрессии. Об этом написало издание «Ридлайф», ссылаясь на сайт obgyn.onlinelibrary.wiley.com.

Дым от кальяна, по словам специалистов, содержит большое количество вредных для здоровья токсинов и химических веществ. В нем присутствуют смолы, тяжелые металлы и угарный газ. Исследования показали, что вероятность возникновения симптомов послеродовой депрессии была значительно выше у тех женщин, которые периодически курили кальян, сообщили «Дни.ру».

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Специалисты планируют провести новые исследования связи между несигаретными табачными изделиями и последствиями для здоровья матерей и их детей.