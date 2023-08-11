11 августа 2023, 13:49
Ученые из Университета Миннесоты сообщили, что лекарства для лечения рефлюкса могут вызывать развитие деменции
Исследователи из Университета Миннесоты (США) выяснили, что люди, которые принимают лекарства для лечения кислотного рефлюкса, могут столкнуться с риском развития деменции. Об этом сообщил журнал medicalxpress.com.
По словам ведущего автора исследования Камакши Лакшминараян, долгосрочное использование ингибиторов протонной помпы связано и с другими проблемами, например, с риском инсульта, переломами костей и хроническими заболеваниями почек, написал «Ридус».
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У тех, кто принимал препарат более четырех лет, риск развития деменции был на 33% выше, чем у людей, которые не пили ингибиторы протонной помпы.
Лекарства
Ученые
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