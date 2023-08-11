Наука 11 августа 2023, 13:49 Ученые из Университета Миннесоты сообщили, что лекарства для лечения рефлюкса могут вызывать развитие деменции

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Исследователи из Университета Миннесоты (США) выяснили, что люди, которые принимают лекарства для лечения кислотного рефлюкса, могут столкнуться с риском развития деменции. Об этом сообщил журнал medicalxpress.com.

По словам ведущего автора исследования Камакши Лакшминараян, долгосрочное использование ингибиторов протонной помпы связано и с другими проблемами, например, с риском инсульта, переломами костей и хроническими заболеваниями почек, написал «Ридус».

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У тех, кто принимал препарат более четырех лет, риск развития деменции был на 33% выше, чем у людей, которые не пили ингибиторы протонной помпы.