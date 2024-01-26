Наука 26 января 2024, 15:08 Ученые из Университета Южной Каролины: чрезмерное увлечение видеоиграми опасно для слуха

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Ученые из Университета Южной Каролины (США) совместно с коллегами из Пекинского института отоларингологии (Китай) выяснили, что чрезмерное увлечение видеоиграми может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил RidLife.ru.

Результаты исследования показали, что такой способ досуга оказывает негативное влияние на способность воспринимать звуки. Заядлые геймеры рискуют вовсе лишиться слуха.

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Эксперты планируют продолжить свою работу и найти способы по снижению вредного воздействия видеоигр на организм, добавил сайт «Дни.ру».