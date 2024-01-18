Наука 18 января 2024, 12:56 Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что стресс в детстве повышает риск развития гипертонии

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Частые стрессовые ситуации в детстве и подростковом возрасте повышают вероятность развития гипертонии, ожирения и диабета в будущем. К такому выводу пришли специалисты из Университета Южной Калифорнии (США), написал «Ридлайф», ссылаясь на сайт medicalxpress.com.

Как уточнили «Дни.ру», вышеназванные болезни практически не встречались у испытуемых, которые были отнесены к группе с низким уровнем или же уменьшающимся стрессом.

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Высокий уровень стресса связан с повышенным риском развития кардиометаболических заболеваний. Стресс влияет на здоровье сосудов и на увеличение процента жира в организме.