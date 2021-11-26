Ученые из Университета Йювяскюля назвали способ снизить риск болезней сердца у женщин

Риск развития болезней сердца повышается с возрастом. Особенно это касается женин в период менопаузы. Ученые из Университета Йювяскюля (Финляндия) пришли к выводу, что снизить риск болезней сердца поможет физическая активность, написал «Ридус».

В исследовании финских ученых приняли участие 1300 женщин в возрасте от 47 до 55 лет, за которыми исследователи наблюдали четыре года. В рамках эксперимента регулярно фиксировались результаты анализов женщин, их артериальное давление, состав крови, а также уровень физической активности.

За четыре года здоровье женщин, которые были физически активны, пострадало гораздо меньше. У них оказался нормальный уровень холестерина и глюкозы в крови, а также стабильное артериальное давление, чего нельзя было сказать об участницах исследования, которые вели сидячий образ жизни.