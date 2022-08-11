Ученые из Университета Иллинойса создали антибиотик, эффективный против 300 супербактерий

Ученые из Университета штата Иллинойс (США) создали антибиотик, который эффективен против 300 видов устойчивых к лекарствам супербактерий. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ACS Central Science.

Ученым удалось модифицировать антибиотик, действующий против грамположительных бактерий, чтобы он мог бороться с возбудителями пневмонии, инфекций кровотока и мочевыводящих путей.

После изменения структуры антибиотик при испытаниях показал эффективность против более чем 300 клинических изоляторов, устойчивых к лекарственным препаратам. Вещество подавляло активность фермента FabI, катализирующего биосинтез жирных кислот у бактерий.