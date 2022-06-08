Ученые из Университета Иллинойса рассказали, как общение с родителями помогает детям

Доверительное общение с родителями помогает ребенку справляться со стрессом. Это подтвердили исследованием, опубликованным в журнале The Journal of Early Adolescence, ученые из Университета Иллинойса (США), написал «Ридус».

Ученые наблюдали за общением матерей и детей-подростков и просили детей рассказать о стрессовых ситуациях в их жизни.

«Реакция на стресс — это многоуровневый механизм, включающий поведенческие стратегии и биологические реакции. Мы хотели узнать, как общие биологические маркеры могут повлиять на то, какие поведенческие стратегии будут использовать молодые люди во время стресса» — объяснила Сяомей Ли, ведущий автор исследования.

Ученые пришли к выводу, что подростки, в разговоре с которыми матери не выказывают эмоциональной вовлеченности и поддержки, справляются со стрессом хуже.

«Многие родители искренне хотят помочь и дать отличный совет. Однако наше исследование показывает, что важно не только это, но и позитивная поддерживающая атмосфера во время разговора, которая помогает детям справляться со стрессом», — отметили авторы.