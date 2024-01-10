Наука 10 января 2024, 18:08 Ученые из Университета Хельсинки выяснили, что диабет и ожирение у беременных повышают риск порока сердца у детей

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Специалисты из Хельсинкского университета в Финляндии после проведенного исследования пришли к выводу, что сахарный диабет первого типа и ожирение у беременных могут повышать риск появления врожденных пороков сердца у детей. Об этом написал «Ридлайф» со ссылкой на сайт Jamanetwork.com.

Как уточнили «Дни.ру», избыточный вес у матери зачастую связан со сложными дефектами сердца и обструкцией выносящего тракта правого желудочка ее ребенка.

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Авторы исследования добавили, что профилактика лишнего веса и тщательное лечение диабета могут помочь снизить риск возникновения болезней у их потомства.