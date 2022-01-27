Ученые из Университета Глазго опубликовали теорию появления на Земле воды

Воду на Землю мог принести солнечный ветер из космоса — к такому выводу пришли ученые из Университета Глазго. Об исследовании рассказала «Политика сегодня».

Солнечный ветер способен захватывать и перемещать космическую пыль. При этом он содержит в себе большое количество ионов водорода. В тот момент, когда они сталкиваются с кислородом в атмосфере, образуется вода. По мнению исследователей, именно таким образом вода могла попасть на все тела в Солнечной системе — а на Земле есть все условия для того, чтобы она сохранялась в виде жидкости.