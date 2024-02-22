Наука 22 февраля 2024, 18:49 Ученые из Университета Фридриха: многие названия динозавров носят сексистский и расистский характер

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Ученые из Университета Фридриха в Германии заявили, что десятки названий динозавров являются «проблематичными», «расистскими», «сексистскими» и «неоколониальными». Об этом сообщил сайт Nature.

Также окаменелые останки зачастую названы в честь проблематичных исторических фигур. Например, многие динозавры, открытые германской экспедицией в Тендагуру в Танзании, были названы в честь немецких, а не местных исследователей, сообщил «Ридус».

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Группа ученых предлагает использовать основанные на особенностях строения тела динозавров названия, чтобы избежать «поддержки гендерных и колониальных стереотипов».