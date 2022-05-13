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    13 мая 2022, 13:10

    Ученые из университета Флориды вырастили растения в образцах почвы с Луны

    Полина Гребенщикова

    Ученые из Института пищевых и сельскохозяйственных наук университета Флориды впервые вырастили ростки в почве, привезенной с Луны. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Associated Press

    Образцы лунной почвы были привезены на Землю астронавтами космического корабля «Аполлон-11». Теперь ученые посадили в почву семена сорного цветка разуховидки. Все семена проросли, однако отмечается, что они росли медленнее, чем в обычной почве.