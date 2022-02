Ученые из Университета Эдит Коуэн выяснили, что усилить мышцы можно за 3 секунды в день

Необязательно изнурять себя длительными тренировками, чтобы увеличить силу мышц, выяснили ученые из Университета Эдит Коуэн в совместном исследованием с японским Университетом здоровья и социального обеспечения Ниигаты. Об эксперименте написало ИА Naton News со ссылкой на журнал Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.

В исследование приняли участие 52 молодых человека. В течение месяца 39 участников эксперимента ежедневно упражнялись, поднимая тяжести, но тратили на это всего по три секунды в день. Другая группа из 13 испытуемых не занималась никакими физическими нагрузками.

Через четыре недели оказалось, что у активных участников опыта уровень мышечной силы увеличился на 11,5%. С мышцами тех, кто не занимался нагрузками, не произошло никаких изменений.

«Многие думают, что нужно тратить много времени на тренировки, но это не так. Короткие упражнения хорошего качества могут быть полезны для вашего тела, и каждое сокращение мышц имеет значение», — к такому выводу пришли авторы исследования.