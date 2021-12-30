Ученые из Университета Дьюка (США) заявили, что занятие музыкой помогает побороть деменцию

Ученые из Университета Дьюка (США) провели исследование, в ходе которого установили, что продолжительные занятия музыкой способны снизить риск развития деменции и нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте. Об этом сообщил «Ридус».

Специалисты изучили работу мозга музыкантов возрастом от 20 до 67 лет. После они проанализировали показатели фракционной анизотропии (ФА), которые отражают количество белого вещества в нервных трактах. Выяснилось, что у пожилых людей, которые давно занимаются музыкой, показатели оставались в норме, а иногда были выше, чем у молодых людей. Это говорит о высоком когнитивном резерве мозга.