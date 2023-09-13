Наука 13 сентября 2023, 17:00 Ученые из Университета Чулалонгкорна выяснили, что куркумин может заменить омепразол в клинической практике

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Медики из Университета Чулалонгкорна в Таиланде провели исследование и выяснили, что куркумин можно рассматривать в клинической практике как замену омепразолу. Об этом сообщил сайт eurekalert.org.

Отмечается, что лечение функциональной диспепсии куркумином показало такие же результаты, как и лечение ингибиторами протонной помпы в виде омепразола или лансопразола, которые часто назначают врачи.

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Как сообщил «Ридус», капсулы куркумина способны купировать все симптомы заболевания, кроме боли.