Наука 12 декабря 2023, 16:43 Ученые из Университета Бирмингема выяснили, что жирная пища не помогает бороться со стрессом

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Специалисты из Университета Бирмингема (Англия) после проведенного исследования пришли к выводу, что жирная пища не помогает бороться со стрессом, а, напротив, усугубляет его. Об этом написало издание «Ридлайф» со ссылкой на mdpi.com.

Как уточнили «Дни.ру», во время стресса организм начинает испытывать колоссальную нагрузку, а жирная пища нагружает его еще больше. Особенно от этого страдают стенки сосудов.

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При стрессовых ситуациях лучше есть продукты, богатые полифенолами, например, яблоки, овощи, ягоды, а также пить какао.