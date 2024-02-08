Наука 08 февраля 2024, 18:56 Ученые из Университет Раш: здоровый образ жизни помогает предотвратить развитие деменции

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Ученые из Университета Раш в Чикаго провели исследование и выяснили, что ведение здорового образа жизни служит отличной профилактикой развития деменции. Об этом сообщил сайт jamanetwork.com.

Специалисты изучили вскрытия головного мозга 586 человек, которые дожили в среднем до 91 года. Они обнаружили, что регулярная физическая активность и правильное питание обеспечивают когнитивный резерв и помогают пожилым сохранить память.

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Как сообщили «Дни.ру», умственные показатели выше среднего были и у тех людей, которые занимались напряженным умственным трудом.