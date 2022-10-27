Ученые из ТПУ решили создать эффективный препарат для быстрого заживления ран | 360°

Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) занимаются разработкой биологически активных противовоспалительных препаратов в рамках программы «Приоритет 2030». В дальнейшем они пойдут за основу лекарства для эффективного заживления ран. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.