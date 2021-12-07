Ученые из Торонтского университета допустили, что употребление каннабиса плохо влияет на сон

Ученые из Торонтского университета (Канада) предположили, что употребление каннабиса может негативно сказываться на качестве сна, хотя многие как раз пытаются использовать наркотик в качестве снотворного. Об исследовании написала «Газета.ru» со ссылкой на журнал Regional Anesthesia & Pain Medicine.

В исследовании ученых приняли участие почти 22 тысячи добровольцев, которые сообщили, что употребляют каннабис, и предоставили данные о качестве сна.

За последние 30 дней каннабис хотя бы один раз употребляли 14,5% опрошенных. Оказалось, что они на 34% чаще спали менее шести часов в сутки, чем те, кто не употреблял каннабис, и на 56% чаще — более девяти часов в сутки. При этом те, кто употреблял каннабис чаще (до 20 раз за последний месяц), чаще сообщали о трудностях с засыпанием. Впрочем, жалобы на дневную сонливость от них поступали не чаще, чем от тех, кто не употреблял марихуану.

Ученые подчеркнули, что исследование не доказывает связь между употреблением каннабиса и нарушениями сна, однако позволяет ее предположить и дает повод для дальнейшего изучения вопроса.