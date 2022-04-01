Ученые из Тобольска открыли неизвестный науке гриб

Ученые Тобольской комплексной научной станции случайно обнаружили в Вагайском районе Тюменской области ранее неизвестный науке гриб. Об этом сообщило Ura.ru со ссылку на пресс-службу станции.

Гриб нашли на болотах в ходе изучения местной природы. Ему дали название, которое в переводе с латыни звучит как «Вольвариелла булавоцистидная».

«В ходе изучения природных сообществ участка Североболотный в Вагайском районе Тюменской области был обнаружен гриб из рода Volvariella. ДНК-анализ образца, проведенный в Ботаническом институте РАН в Санкт-Петербурге, подтвердил его видовую самостоятельность», — рассказали представители научной станции.