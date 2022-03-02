Ученые из Стэнфордского университета выяснили причину бессонницы у пожилых людей

Ученые из Стэндфордского университета выяснили, почему у пожилых людей часто проблемы со сном. Об исследовании написал «Мир 24» со ссылкой на журнал Science.

На бессонницу и проблемы с засыпанием часто жалуются люди старше 65 лет. Чтобы понять, почему это происходит, исследователи провели наблюдение за мышами разных возрастов. Животные были разделены на две группы. В первую категорию вошли мыши до пяти месяцев. Во второй оказались животные в возрасте от 18 до 22 месяцев, считающиеся пожилыми.

Специалисты изучили их орексины (гипокретины) — это нейропептиды в головном мозге, несущие ответственность за пробуждение. Выяснилось, что у пожилых мышей примерно на 38% меньше орексинов по сравнению с молодыми животными.

Ученые пришли к выводу, что проблемы со сном в пожилом возрасте обусловлены нарушениями работы калиевых каналов, которые переключают организм с бодрствования на сон, написало Утро.ру.