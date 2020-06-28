Ученые из США заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса

По словам руководителя исследовательской группы профессора Неван Кроган, «зловещие» отростки пробивают клеточную оболочку, и вирус переходит к следующей клетке.

«Наша гипотеза состоит в том, что это ускоряет заражение», — отметил ученый.

Специалисты также обнаружили, что зараженные клетки человека, как «зомби», выполняют все «приказы» коронавируса, чего не происходит ни с одной другой инфекцией. По их словам, это может указывать на то, что для борьбы с COVID-19 могут пригодиться препараты, предназначенные для лечения раковых опухолей.

Ранее ученые развеяли миф о том, что коронавирусная инфекция может передаваться через комариные укусы.