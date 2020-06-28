Ученые из США заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско увидели, что коронавирус нового типа использует для заражения организма отростки, напоминающие щупальца. Они помогают болезни быстрее распространяться по оргнаизму, написал сайт Ura.ru со ссылкой на научный журнал Cell.
По словам руководителя исследовательской группы профессора Неван Кроган, «зловещие» отростки пробивают клеточную оболочку, и вирус переходит к следующей клетке.
«Наша гипотеза состоит в том, что это ускоряет заражение», — отметил ученый.
Специалисты также обнаружили, что зараженные клетки человека, как «зомби», выполняют все «приказы» коронавируса, чего не происходит ни с одной другой инфекцией. По их словам, это может указывать на то, что для борьбы с COVID-19 могут пригодиться препараты, предназначенные для лечения раковых опухолей.
Ранее ученые развеяли миф о том, что коронавирусная инфекция может передаваться через комариные укусы.