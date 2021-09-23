Ученые из США создали летающие микрочипы

Ученые из Северо-Западного университета США создали миниатюрный летающий чип. Устройство способно летать с помощью ветра. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой исследование в журнале Nature.

При этом само устройство не более одного миллиметра. При этом в нем нет мотора и управляющих поверхностей. Специалисты вдохновлялись семенами растений, которые способны летать по ветру и постепенно снижаться.

Устройство способно преодолевать большие расстояния с помощью трех звездообразно расположенных крылышек. Оно обладает сенсорами, батареей, антенной для связи и памятью для хранения данных. С помощью таких устройств специалисты планируют создать систему, которая помогла бы рассеять высокофункциональные устройства на большой площади и контролировать загрязнения, искать патогены.

На данный момент специалисты дорабатывают свое устройство. Чтобы не навредить окружающей среде, ученые сделают устройство биоразлагаемым.