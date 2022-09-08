Ученые из Гарварда придумали аккумулятор со сверхбыстрой зарядкой | 360°

Наука 08 сентября 2022, 18:43 Поделиться Telegram

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Viber Ученые из Гарварда придумали аккумулятор со сверхбыстрой зарядкой

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Гарвардские ученые (США) разработали твердотельный аккумулятор, имеющий 10 тысяч циклов, а также функцию сверхбыстрой зарядки. Об этом сообщило издание Planet Today.

Аккумулятор имеет низкую потерю емкости, а также отличается длительным сроком службы, написал «ПолитЭксперт».

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Литий-металлическая батарея может полностью зарядиться всего за три минуты. Технология была передана стартапу Adden Energy, специалисты которого создадут аккумулятор размером с ладонь, а затем будут его увеличивать.

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