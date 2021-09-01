Ученые из СПбГУ получили грант Цукерберга на исследование генома

Биоинформатики из СПБГУ стали первыми, кто получил грант фонда «Инициатива Чан — Цукерберга». Этот грант создали основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан, написал сайт «Русская планета».

Средства будет использованы в развитии проекта по расшифровке генома. Ученые будут дорабатывать программу SPAdes, которая восстанавливает полную первичную структуру геномной ДНК, а также работать над программой QUAST, которая определяет качество геномных сборок. Фонд Цукерберга занимается поиском решений социальных проблем, среди которых — искоренение болезней.