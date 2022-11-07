Ученые из СПбГЭТУ придумали робота-художника | 360°

Наука 07 ноября 2022, 14:34 Ученые из СПбГЭТУ придумали робота-художника

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Доцент кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал о создании группой ученых робота-художника.

По словам автора проекта, такой робот способен сделать копию картины всего за одну неделю.

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«Мы создали систему и алгоритм, который позволяет нам по заданному цвету подбирать пропорции красок. Машина смешивает их физически — так же, как и художник на палитре, и наносит их», — отметил Каримов.

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Новые разработки будут направлены на то, чтобы робот мог не только перерисовывать картины, но и работать как реставратор.