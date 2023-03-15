Наука 15 марта 2023, 14:04 Ученые из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали способ изучения магнитных органелл бактерий

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Ученые из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ создали новый способ выращивания и изучения магнетосом бактерий. Такое открытие поможет значительно продвинуться в области лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ЛЭТИ.

Данные бактерии обитают в водоемах. В качестве ориентира они используют магнитное поле земли. Помогают им в этом органеллы, которые называются магнетосы. Как предполагают ученые, из магнетосом можно будет делать особые частицы, помогающие в лечении онкологических заболеваний.

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«Обычно, чтобы изучить магнетосомы, требуется извлечь из микроорганизмов эти органеллы и подготовить лиофилизированные (высушенные — прим. ред.) образцы, а это может повлиять на их свойства и на достоверность результатов экспериментов. Для решения этой проблемы мы впервые применили метод, который позволяет изучать магнитные свойства МТБ в естественном состоянии, не разрушая их клетки», — рассказал старший научный сотрудник Инжинирингового центра микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Камиль Гареев.

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