Наука 08 февраля 2024, 18:55 Ученые из Сианьского университета: ГЭРБ может спровоцировать ревматоидный артрит

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Ученые из Сианьского университета Цзяотун в Китае провели исследование и выяснили, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) может стать причиной развития ревматоидного артрита. Об этом сообщил сайт frontiersin.org.

Специалисты установили связь между заболеваниями с помощью двухвыборочного менделевского анализа с использованием генетических данных людей с ГЭРБ. При этом ревматоидный артрит не влияет на развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

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Как сообщили «Дни.ру», у людей с ГЭРБ риск развития артрита на 69% выше, чем у здоровых людей.