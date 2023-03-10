10 марта 2023, 12:54
Ученые из России выяснили, какие лунные породы содержат больше всего изотопов гелия
Ученые из лаборатории геохимии Луны и планет ГЕОХИ РАН выяснили, какие лунные породы содержат самую высокую концентрацию изотопов гелия. Результаты исследования опубликовал RT со ссылкой на пресс-службу института.
По словам исследователей, концентрация в лунном грунте изотопов гелия зависит от химического состава и структуры кристаллической решетки элементов. Например, гелий присутствует в вулканическом стекле, однако в очень низкой концентрации. Он также есть в минералах лунных материковых пород — плагиоклазе анортите и битовните.
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Но большего всего гелия обнаружили в минерале ильмените, который на нашей планете используют для выплавки титана. На Луне его содержание колеблется от 1 до 20%.
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