Наука 16 декабря 2022, 15:13 Ученые из России разработали технологию производства имплантов для восстановления роговицы глаза

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Ученые из НИЦ «Курчатовский институт» и Сеченовского университета разработали технологию производства имплантов для восстановления роговицы глаза. Об этом сообщили «Известия».

Для повышения прочности биоматериала они использовали высокие концентрации коллагена, что позволило создать прочные материалы.

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Как отметил технический директор компании «Имтек» Егор Осидак, в основе разработки лежит технология получения стерильного концентрированного раствора биосовместимого коллагена, написала «Свободная пресса».

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Исследование показало, что имплант почти в три раза слабее естественной оболочки глаза. Несмотря на это, мембрана сможет выполнять свою функцию по регенерации роговицы.