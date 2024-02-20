Наука 20 февраля 2024, 16:16 Ученые из Приморского края заметили окрашивание рачками морского льда в красный цвет

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В Приморском крае специалисты Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН пытаются объяснить феномен окрашивания рачками морского льда в красный цвет. Об этом сообщил RT.

Окрашивание льда выявили во время мониторинга в районе Морской биологической станции «Восток» в одноименном заливе. Ученые выяснили, что в лед вморожены десятки тысяч рачков — представителей зоопланктона.

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Специалисты связывают окрашивания льда с тем, что в тельцах рачков присутствуют пигменты-каротиноиды.